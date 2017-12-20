Университеты поддержали реформу

Министерство образования и науки сообщило, что большинство государственных университетов подтвердило участие в реформе вузов.

По планам министерства, реформа позволит сократить количество государственных вузов с четырнадцати до девяти.

Университет имени Миколаса Ромериса объединится с Вильнюсским техническим университетом имени Гядиминаса. Шяуляйский университет станет частью Вильнюсского.

В Каунасе будет образован единый университет из трех вузов: Каунасского технологического университета, Университета им. Витаутаса Великого и Университета им. Александраса Стульгинскиса.

В один вуз будут объединены Литовский спортивный университет и Литовский университет наук здоровья.

Реформа университетов обойдется в 123 млн евро, из которых почти 106 млн Евросоюз инвестирует в обновление оборудования, студенческих общежитий и университетских городков. Также из государственного бюджета будет выделено 22,6 млн евро на увеличение зарплат ученым и преподавателям, а также на бесплатные бакалаврские места для студентов. Об этом сообщила глава Министерства образования и науки.

По словам Юргиты Пятраускене, оклады вузовских преподавателей увеличатся в среднем на 20%. На столько же повысится и зарплата ученых в институтах.

Кроме того, со следующего учебного года с введением накопительного балла в школах, скорее всего, автоматически повышается и проходной балл в вузы. Ведомство надеется также согласовать и укороченный вариант бакалавриата – не 4, как сейчас, а 3 года обучения.

Университеты должны к 22 декабря представить министерству планы действий на 2017-2020 годы. Сейм будет принимать окончательные решения по объединению вузов.

«ЛК» уже писал, что в Вильнюсе прошла акция протеста «Похороны литовского высшего образования», подготовленная членами академического общества Литвы.

Участники акции потребовали повышения заработной платы ученым и преподавателям на 50% в следующем году. Они также требовали увеличения финансирования науки и завершения реформ в сфере образования.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Министерство образования, реформы, университеты