Ураган «Пабук» в Таиланде: массовая эвакуация, отменены авиарейсы, закрыты морские порты

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В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» (в переводе с лаосского – «гигантский сом») достиг побережья южных провинций в Таиланде. Накануне многие местные жители покинули свои дома и переместились в убежища.

В общей сложности, по оценкам местных властей, эвакуировались десятки тысяч жителей прибрежных районов.

По прогнозам синоптиков, основной удар урагана придется на береговую линию провинции Накхонситхаммарат протяженностью 220 км.

На побережье сильный шторм (волны от 2-3 до 5-7 метров), ветер скоростью до 60-70 км/ч. Ожидаются проливные дожди и наводнения.

4 января в провинции Накхонситхаммарат закрыты все образовательные учреждения. Отменены все авиарейсы. До 5 января включительно закрыты морские порты.

Со 2 января многие иностранные туристы покинули юг Таиланда, в том числе Краби и Пхукет. Но в этих районах все еще много иностранцев, не захотевших или не успевших уехать из опасного региона.

NEWSru.com.il