Уроки о живой Земле

«Живая наука о живой Земле» — так говорил о географии географ–методист, педагог, писатель, публицист Сергей Павлович Меч (1848 — 1936 гг.). Исходя из этого и преподавал свой предмет самой сложной, независимо от времен, аудитории — школьникам. Сейчас о Сергее Мече знают немногие, хотя на рубеже прошлого и позапрошлого веков в образовании Российской империи его учебники были весьма популярны. Включали они и разделы, посвященные белорусским территориям. Меч также рассказывал о Палестине и Аравии, Альпах, Австралии и Тасмании; описывал реки, горы и равнины, океаны, пустыни и оазисы, путешественников, население и города. Исследователь выступал настоящим романтиком, участником увлекательного путешествия, приглашая в это путешествие других — в первую очередь детей.

Сергей Меч родился в Смоленске, в семье военного врача. Окончил естественно–научное отделение физико–математического факультета Московского университета. Более 30 лет преподавал в гимназиях и других учебных заведениях Москвы, выступал с публичными лекциями, писал географические очерки и этюды. Его называли певцом географии.

В 1887 году увидела свет, наверное, самая популярная книга Сергея Меча «Россия. Учебник отечественной географии», к 1917 году выдержавшая 32 переиздания. В дополнение к ней в 1888–м Меч выпустил хрестоматию «Россия. Географический сборник для чтения в семье и школе» (к 1923 году — 15 изданий), в которой есть и раздел «Белорусы».

Но вернемся к учебнику.

Европейскую Россию Меч разделяет на 12 частей — 12 групп губерний, объединенных по сходным чертам.

В группу «Озерных» входит Витебская губерния (наряду с Петербургской, Олонецкой, Новгородской и Псковской). К сожалению, здесь автор оказался немногословным. Но мы узнаем, что в Витебской губернии квадратных миль — 820; жителей — 1.800.000 (для сравнения: в Петербургской — 970 и 3.000.000 соответственно; в Олонецкой — 2.700 и 400.000). Из некоторых других подробностей: в Витебск привозят по железной дороге хлеб и лен с берегов Днепра и Оки и отсюда сплавляют к Риге.

Губернии «Литовские»: Ковенская, Виленская и Гродненская — примерно равновесные по занимаемой площади и количеству населения. Гродненская составляет 700 квадратных миль, и ее населяют 2.000.000 человек.

«Почва в этих губерниях состоит повсюду из песка; но вследствие теплого климата растительность разнообразна и могущественна, хотя встречаются большие пространства, совсем безплодныя и пустынныя — одни сыпучие желтые пески. В лесах преобладают сосны; но есть и дубы, достигающие колоссальных размеров. Была пора, когда Литва представляла собою почти сплошной лес, дремучие лесныя пущи, из которых некоторыя уцелели еще доныне. Такова, например, знаменитая Беловежская пуща, находящаяся в Гродненской губернии, у истоков Нарева. Она занимает около тысячи квадратных верст и сохранила вполне всю прелесть первобытной, девственной природы. Вековые дубы, липы, сосны, клены, вязы сплетаются в глухую чащу, в которой живет много лосей, диких коз, кабанов, рысей, медведей, но кроме них сохранилась еще вымирающая порода зубров, благодаря строгому запрету охотиться в пуще».

Губернии «Белорусские»: Смоленская, Могилевская, Минская. Могилевская — площадью 870 квадратных миль с населением в 2.300.000 человек, Минская — 1.660 квадратных миль, 2.900.000 человек.

Итак:

«Песчаные холмы поднимаются на севере страны, достигая более 1000 футов над уровнем моря. Эти холмы лесисты. Южнее по Днепру и Березине холмистая равнина, засыпанная песком, покрытая то сосновым лесом и вереском, то полями и деревнями белоруссов, постепенно спускается к бассейну Припети, который составляет совсем особенную местность. Называется она Минским Полесьем. Это плоская равнина… в наиболее низких местах заливается весною речными разливами и представляет или чудесные луга, на которых накашиваются миллионы пудов сена, или обширныя болота, похожия на зеленое море осоки, волнуемое ветром; их наполняют безчисленные ужи, лягушки, черепахи; миллионы вьюнов копошатся в них — раздолье для важных аистов, любимых птиц в Литве и Белоруссии. Маленькия деревни стоят на островах среди этих болот. Там же, куда не заходят речные разливы или где они держатся недолго, равнина заросла дремучим роскошным лесом. Это не печальныя лесныя трущобы севера — здесь лето долгое и жаркое, и потому лес совсем особенный. …преобладают сосны. Но что это за сосны! Прямые колонны в полтора обхвата толщиною и вышины неимоверной. Под ними ничего не растет — только чуть–чуть травки и мха, и лес имеет вид дивного парка. К соснам примешиваются березы, столетние дубы, вязы, грабы, ясени, клены. Все это гиганты, развесистые, густолиственные. Невозможно передать обаяние этого леса, его шума, его воздуха, переливов света и тени, пения птиц, его наполняющих. …Еще недавно леса стояли нетронутые, во всем их великолепии, но в последние годы владельцы… принялись нещадно сводить их. Множество лесопильных заводов возникло среди лесных пустынь, и гигантские деревья, стоявшие века, превращаются в брусья, доски и бревна, которыми завалены все станции Полесских железных дорог».

Теперь о белорусах. По мнению автора, внешним видом белорусский крестьянин «не отличается от своих братьев великоруссов; отличие разве только в том, что белоруссы обыкновенно бреют бороду. Но по характеру они мягче, приветливее; и говор их иной.

Название белоруссов очень идет к ним: в некоторых местах (напр., в Могилевской губернии) они одеваются во все белое и носят белую рубашку и панталоны из самодельного грубого полотна, белый кафтан из самодельного сукна, белый валеный колпак (магерку), белые онучи и лапти.

Деревни белоруссов не велики по большей части (большие селения называются местечками). Вблизи деревень поднимаются высокия решетки из горизонтальных жердей — своего рода овины для просушки снопов ржи и овса. Избы, крытыя соломой или щепой, состоят из двух половин: клеци (холодной) и хаты (теплой). Клець и хата соединены сенями. …Зимою многие хозяева, у которых нет теплых хлевов, держат в хате телят, свиней и домашних птиц. Впрочем, во многих деревнях Минской губернии домики крестьян уютны, чисты, осенены огромными липами, кленами и фруктовыми деревьями.

…На всех перекрестках дорог стоят высокие кресты…»

Вместе с тем, «нужно заметить, что редко где остатки язычества сохранились в такой целости, как в глуши Белоруссии. Довольно указать на сильно распространенное здесь верование, будто «злые люди» могут превратить человека в волка. Часто случается, что целая деревня боится убить волка, принимая его за оборотня, «вавкулака»…

Упоминаются в книге (действительно, фактически только упоминаются) как торговые города Могилев, Гомель, Бобруйск, Пинск, Орша… Очень кратко говорится о Минске, Бресте, Гродно. В качестве иллюстраций к тексту — фотографии, сделанные самим автором учебника.

Что ж, последний звонок на белорусский урок Сергея Меча остался звенеть где–то в далеком прошлом. Но «напiсанае застаецца».

Владимир ЛИХОДЕДОВ.

Галина УЛИТЕНОК.

Открытки из коллекции

В.ЛИХОДЕДОВА.

Метки: N4 (1196) 25 января