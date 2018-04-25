Уровень безработицы в декабре в Литве вырос

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В начале января уровень безработицы в Литве составил 8,9% – на 0,7 проц. пункта больше, чем в месяц назад. На 1 января в Литве было зарегистрировано 154,4 тыс. безработных, сообщила Служба занятости.

В декабре было зарегистрировано 19,7 тыс. лиц без работы – на 11,6% меньше, чем в ноябре.

За декабрь работодатели в целом зарегистрировали 17,9 тыс. предложений труда – на 45,8% меньше, чем в ноябре. За весь 2018 года было зарегистрировано 228,4 тыс. предложений о работе, что на 2,8% больше, чем в 2017 году.

В целом служба в прошлом году предоставила работу почти 305 тыс. человек.

BNS