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Уровень безработицы в Литве ниже среднего показателя в ЕС – Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 30, 18:00   |   Комментариев: 0

В октябре уровень безработицы в Литве был ниже среднего показателя в Евросоюзе, сообщил Евростат.

За год уровень безработицы в Литве сократился на 0,3 пункта, а за месяц он вырос на 0,1 пункта до 7,1%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.

Уровень безработицы за год падал в 24 государствах ЕС, предоставивших данные Евростату. В целом в ЕС показатель безработицы за год снизился на 1,1 пункта, а за месяц – на 0,1 пункта до 7,4%.

В конце октября в Литве без работы были 103 тыс. жителей. В целом в ЕС в октябре безработными были 18,2 млн. человек.

BNS

Метки: 

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