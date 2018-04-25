Уровень безработицы в Литве во II квартале этого года составил 5,9% — исследование

🔊 Воспроизвести

Уровень безработицы в Литве во втором квартале этого года составил 5,9% — на 1,1 процентных пункта меньше, чем в апреле-июне прошлого года, свидетельствуют результаты проведённого Департаментом статистики Литвы исследования.

Во втором квартале, по сравнению с первым, уровень безработицы снизился на 1,3 пункта.

Уровень безработицы среди мужчин во втором квартале составил 6,5%, среди женщин — 5,3%, среди молодёжи (15-24 года) — 10,9%, а за квартал он снизился на 3 пункта, в течение года — на 2,2 пункта.

Долгосрочная безработица во втором квартале составила 2% — за квартал этот показатель снизился на 0,5 пункта.

BNS