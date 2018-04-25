Уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос до 25 случаев на 100 тысяч жителей

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31,17 тысячи человек были убиты в Мексике в 2017 году. Уровень насилия такого рода достиг 25 случаев на 100 тысяч жителей. Об этом сообщил в понедельник Национальный институт статистики и географии, указав, что речь идет о предварительных данных. Порядка 32% всех убийств были совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа, передает ТАСС.

Для сравнения, в 2016 году уровень убийств составлял 20 случаев на каждые 100 тысяч жителей. А в 2008 году этот показатель был равен 18, в 2010 году — 23.

Волна насилия в стране порождена переделом сфер влияния, который ведут 15 наркокартелей, пишет Mexico News Daily . Они стремятся взять под свой контроль как можно больше территорий, точек продажи и маршрутов транспортировки наркотиков, а также районов, в которых можно похищать горючее из трубопроводов государственной нефтегазовой компании Pemex. Преступные сообщества орудуют на обоих побережьях Мексики, в центральных регионах, а также в северных штатах, граничащих с США.

В число самых крупных в настоящее время входят картели «Халиско — Новое поколение», «Синалоа», «Санта-Роса-де-Лима», Новый картель Хуареса, «Гольфо», «Тихуана — Новое поколение», «Фамилиа», «Нуэва-Пласа», Независимый картель Акапулько, «Виагра», а также Северо-Восточный картель и Западный картель.

По данным мексиканской общественной организации Semaforo Delictivo, с января по июнь текущего года жертвами организованной преступности в стране стали 11,2 тыс. человек, на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

NEWSru.com