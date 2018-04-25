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Во вторник 11 сентября (29 августа по ст. ст.) мы празднуем Усекновение главы Иоанна Предтечи. Церковный праздник не всегда синоним веселья. Это, скорее, день памяти. И памяти не обязательно радостной.

Об Усекновении рассказывают в своих Евангелиях Матфей и Марк (Мф. 14, 1-12, Мк. 6, 14-29). В то время Палестину римляне разделили на четыре части и во главе каждой поставили своего правителя, тетрарха или, по-русски, четверовластника. Во главе Галилеи стоял Ирод Антипа, сын того самого Ирода Великого, который, охотясь за Младенцем Христом, уничтожил 14 000 детей. Яблочко от яблоньки упало не далеко. Ирод-младший, бросив свою законную жену, дочь аравийского царя Арефы, взял в жены супругу брата Филиппа Иродиаду.

Пламенный Иоанн, видя такое безобразие в царском дворце, молчать не мог и не хотел. Его обличения достигли ушей новоиспеченной царицы и в восторг ее не привели. Хотя Антипа и ценил Предтечу, но влияние новой жены было слишком велико. Она настояла на том, чтобы Крестителя изолировали. Ирод вынужден был заточить его в темницу.

Однажды царь по случаю своего дня рождения устроил пир, где для увеселения гостей танцевала дочь Иродиады Саломия. Евангелисты не пишут ничего о характере танца, но надо думать, что особым целомудрием он не отличался, потому как очень понравился подгулявшим гостям и особенно Ироду (недаром в богослужебных текстах это молодое дарование называется скверной плясавицей). Словом, она так угодила своим искусством (от слова «искус») царю, что тот обещал выполнить любое ее желание, хоть полцарства готов ей был отдать. Та решила посоветоваться с матерью. Вот уж простота, которая хуже воровства. Иродиада, которую прямо-таки истязала ненависть к Иоанну Предтече, потребовала принести на блюде голову великого пророка. Ирод испугался. Очень ему не хотелось убивать Иоанна. Но гордыня, мать всех пороков, сделала свое дело.

Не было сил у царя отказаться от своих слов, да еще в присутствии гостей. По его приказу палач спустился в подземелье, где томился в заточении Предтеча. А подземелье это было как раз под пиршественным залом. И праздничный шум наверняка доносился до слуха Иоанна…

Через некоторое время страшное блюдо было подано Ироду. Предание гласит, что отрубленная голова произнесла к ужасу присутствующих прежние слова обличения: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».

С каким изуверским наслаждением Иродиада колола иголкой язык Предтечи за эти слова, а потом выбросила голову в отхожее место! Тело великого пророка ученики похоронили, а голову спрятали. Потом трижды ее находили на протяжении нескольких веков. Но это уже, как говорил Андерсен, другая история.

На Руси всегда очень любили Иоанна Предтечу. И особо чтили не только его рождество, но и день Усекновения. В народе 21 августа называют Иваном Постным, или Головосеком. В этот день, даже если он выпадает на воскресенье, соблюдается строгий пост. Народная любовь к Предтече приобрела наивные и трогательные формы. Так в этот день не принято было есть ничего круглого, напоминающего формой голову – ни картошки, ни яблок. Резать кочаны капусты тоже строго возбранялось. Боялись, что из него польется кровь. В этот день пекли особые пироги продолговатой формы.

Конечно, обычаи эти народные и к Церкви отношения не имеют, но они лишний раз показывают, насколько у русского человека глубоко и органично в душе жило православие. Принято считать, что со дня Усекновения начинается бабье лето. «Мужик осень встречает, баба свое лето начинает» — говаривали в старину.

В заключение, не только по поводу пира у Ирода, хочется привести слова апостола Павла из Послания к ефесянам: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство» (Еф. 5,18). И не только распутство (это уже я).

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви