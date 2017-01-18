Ущерб от аварии – 450 тыс. евро

Ущерб, нанесенной произошедшей в декабре прошлого года аварией сточных вод в Вильнюсе, предварительно оценивается в 450 тыс. евро, заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам окружающей среды глава Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона Марюс Швайкаускас. Этот ущерб будет предъявлен виновнику аварии.

Когда компания Vilniaus vandenys сообщила, что после экологической аварии в реку Нярис (Вилия) попало около 30 тыс. кубометров сточных вод, эту информацию эксперты компании предоставили Министерству окружающей среды, проводящему расследование экологической аварии. Экологи подсчитывали ущерб, нанесенный природе, по объему выброса и концентрации загрязняющих веществ в реке.

М. Швайкаускас также критиковал решение Комиссии по экстремальным ситуациям, которая была сформирована во время аварии в Вильнюсском городском самоуправлении, на основании которого было разрешен выброс сточных вод в Нярис. «Избранное решение нанесло вред окружающей среде», – заявил чиновник. Экологи до объявления экстремальной ситуации готовили письменные указания Vilniaus vandenys о том, «что загрязняющие выбросы никоим образом не должны попасть в Нярис», – отметил он.

Представители столичной мэрии поясняют, что для того чтобы предотвратить выброс загрязняющих стоков в реку, комиссии пришлось бы принять решение об отключении микрорайнов от водоснабжения, а в этом случае без воды остались бы и городская больница на Антакальнисе, и республиканская в Сантаришкес.

Напомним, что 23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился в жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попала в реку Нярис. Самоуправление объявляло в городе чрезвычайную ситуацию.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, Марюс Швайкаускас, Нярис, Ущерб от аварии