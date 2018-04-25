Ущерб от самого разрушительного природного пожара в истории Калифорнии оценили в «миллиарды долларов»

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Министр внутренних дел США Райан Зинке сообщил, что ущерб от наиболее разрушительного природного пожара в истории штата Калифорния «составит миллиарды долларов», передает ТАСС. Зинке озвучил оценку своего ведомства по итогам поездки в город Парадайс, полностью уничтоженный пожаром.

«Я предпочел бы расходовать деньги из федерального бюджета на множество вещей, но не быть вынужденным ликвидировать нанесенный ущерб», — признал министр. По его словам, пока федеральное правительство выделило более 20 млн долларов жителям Калифорнии, которые из-за пожаров потеряли жилье. По данным шерифа калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа, в пожаре на севере штата погибли 88 человек. В понедельник новых тел погибших найдено не было.

Власти продолжают поиски и пытаются выяснить, что произошло с более чем 200 людьми, числящимися в списках пропавших. По последним оценкам, из-за пожара, начавшегося 8 ноября в округе Бьютт, были уничтожены свыше 13 тысяч домов.

25 ноября власти штата сообщили, что признанный самым разрушительным в современной истории этого американского штата природный пожар полностью локализован. Согласно данным калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории составила около 620 кв. км.

В ряде округов Калифорнии ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией. На прошлой неделе президент США посетил Калифорнию, чтобы ситуацию на месте, а также встретиться с пострадавшими и представителями местных властей.

Еще один крупный пожар, возникший на юге Калифорнии близ Малибу, ранее также был полностью локализован. Лесные пожары бушуют в штате с 8 ноября.

NEWSru.com