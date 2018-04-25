Уши чужой страны

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Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис обратился в спецслужбы «из-за происходящих в стране процессов», а не из-за консерваторов в связи с их действиями по переносу принятия бюджета.

«Объект – процессы, происходящие в стране, и в обращении не названа ни партия, ни фракция консерваторов, если они сами к себе отнесли, видимо, определенное беспокойство есть», – сказал премьер.

На вопрос, связано ли обращение с забастовкой учителей и состоявшимся в воскресенье митингом, С. Сквярнялис ответил: «Не только это, мы видим, что сейчас происходит, инспирации, видим ту же Францию, уши какой страны стали вылезать».

«Просто эти службы должны выполнить работу, все субъекты, потому что процессы могут находиться под влиянием и извне, и изнутри, криминальный мир тоже это делает, то, что у нас было десять лет назад, если говорить о беспорядках возле Сейма», – сказал премьер.

Он сказал, что обратился ко всем субъектам криминальной разведки и разведки.

Напомним, что в связи с тем, что консерваторы требовали остановить принятие бюджета следующего года и решить вопрос зарплат учителей, накануне организованного педагогами митинга правящие «аграрии» распространили в социальных сетях схему, которая якобы демонстрирует план консерваторов по свержению власти.

Во время правительственного часа в Сейме премьер заявил, что эти протесты могут быть планом консерваторов, осуществляемым по заказу Кремля.

«Мы обратимся в службы, поскольку действительно кажется, что это осуществление политики Кремля, есть сомнения в том, а не связи ли это с российскими спецслужбами», – сказал премьер.

Во вторник он подтвердил, что «верен каждому своему слову». На вопрос о том, не меняет ли он позиции по поводу того, что консерваторы якобы стремятся совершить переворот, а за их действиями может скрываться Кремль, С. Сквярнялис ответил: «Я придерживаюсь каждого своего слова, которое произнес». «Я сказал, что не меняю своих слов, сказанных о консерваторах, а обратился в службы, что мне полагается в соответствии с обязанностями премьер-министра», – позже еще уточнил премьер.

Письмо премьера получили и Департамент госбезопасности (ДГБ), и полиция, сказали новостному агентству BNS представители этих ведомств.

Комментируя ситуацию, глава партии консерваторов «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что премьеру лучше было бы обратиться в Молетскую обсерваторию по вопросу движения планет.

«Я рекомендую премьеру обратиться в обсерваторию Молетай, специалисты которой могут ответить, какие планеты или звезды могли повлиять на мысли премьера. А службы я призываю оставить в покое», – сказал Г. Ландсбергис BNS.

Информация «ЛК», BNS