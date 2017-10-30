Ушли в отставку заместители директора СРФП Ш. Рамейкис и В. Гиржадас

Ушли в отставку заместители нового главы Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Антониса Микульскиса – Шарунас Рамейкис и Витаутас Гиржадас. Они не работают на этих должностях с минувшего четверга.

“Захотели и ушли. По договоренности сторон. (…) Устав предусматривает, что с приходом нового главы старые заместители уходят”, – подтвердил BNS А. Микульскис, который чуть более месяца назад стал новым главой СРФП.

СРФП не сообщала об уходе заместителей.

А. Микульскис мог предложить Р. Рамейкису и В. Гирджадасу остаться, однако сказал, что хочет сформировать вою команду. Новых кандидатов в заместители он не хотел называть.

“Когда будет указ, тогда и узнаете. Мне привычно работать одному, у меня есть опыт. Прекрасные коллектив, дела продвигаются. Поверьте, есть желающие работать”, – сказал А. Микульскис, возглавивший службу с 13 сентября.

СРФП была учреждена в 2002 году, в результате реформы Департамента налоговой полиции.

BNS

Метки: Гиржадас, Литва, Рамейкис, СРФП