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Ушли в отставку заместители директора СРФП Ш. Рамейкис и В. Гиржадас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 30, 10:00   |   Комментариев: 2

Ушли в отставку заместители нового главы Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Антониса Микульскиса – Шарунас Рамейкис и Витаутас Гиржадас. Они не работают на этих должностях с минувшего четверга.

“Захотели и ушли. По договоренности сторон. (…) Устав предусматривает, что с приходом нового главы старые заместители уходят”, – подтвердил BNS А. Микульскис, который чуть более месяца назад стал новым главой СРФП.

СРФП не сообщала об уходе заместителей.

А. Микульскис мог предложить Р. Рамейкису и В. Гирджадасу остаться, однако сказал, что хочет сформировать вою команду. Новых кандидатов в заместители он не хотел называть.

“Когда будет указ, тогда и узнаете. Мне привычно работать одному, у меня есть опыт. Прекрасные коллектив, дела продвигаются. Поверьте, есть желающие работать”, – сказал А. Микульскис, возглавивший службу с 13 сентября.

СРФП была учреждена в 2002 году, в результате реформы Департамента налоговой полиции.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 30 at 17:59

    Ничего страшного Дунька Кулакова заменит читателей. Я понял их здесь никогда и не было. Была искусственная иллюзия что форум жив поддерживаемая баболёликами работничками не особо дружащими с IQ.

  2. (188.69.211.230) Tadeush пишет:
    2017 10 30 at 13:42

    Все чиновники, служащие народу, круто заблудились и не знают направления куда двигаться. Выход – ждать следующей осени, когда птицы полетят на юг, тогда и направление определится.






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