Ушли в отставку заместители нового главы Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Антониса Микульскиса – Шарунас Рамейкис и Витаутас Гиржадас. Они не работают на этих должностях с минувшего четверга.
“Захотели и ушли. По договоренности сторон. (…) Устав предусматривает, что с приходом нового главы старые заместители уходят”, – подтвердил BNS А. Микульскис, который чуть более месяца назад стал новым главой СРФП.
СРФП не сообщала об уходе заместителей.
А. Микульскис мог предложить Р. Рамейкису и В. Гирджадасу остаться, однако сказал, что хочет сформировать вою команду. Новых кандидатов в заместители он не хотел называть.
“Когда будет указ, тогда и узнаете. Мне привычно работать одному, у меня есть опыт. Прекрасные коллектив, дела продвигаются. Поверьте, есть желающие работать”, – сказал А. Микульскис, возглавивший службу с 13 сентября.
СРФП была учреждена в 2002 году, в результате реформы Департамента налоговой полиции.
Метки: Гиржадас, Литва, Рамейкис, СРФП
Ничего страшного Дунька Кулакова заменит читателей. Я понял их здесь никогда и не было. Была искусственная иллюзия что форум жив поддерживаемая баболёликами работничками не особо дружащими с IQ.
Все чиновники, служащие народу, круто заблудились и не знают направления куда двигаться. Выход – ждать следующей осени, когда птицы полетят на юг, тогда и направление определится.