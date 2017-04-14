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Ушёл в отставку глава Национального центра кибернетической безопасности Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 14, 17:00   |   Комментариев: 0

С 4 апреля ушёл с поста руководитель Национального центра кибернетической безопасности Римтаутас Чярняускас, о чём агентству BNS подтвердило Министерство обороны.

Как отмечается, он свой пост покинул по личным мотивам.

В настоящее время, пока не назначен новый руководитель, центр временно возглавил директор координирующей деятельность Национального центра кибернетической безопасности Службы кибернетической безопасности и телекоммуникаций при Минобороны.

BNS

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