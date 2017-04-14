Ушёл в отставку глава Национального центра кибернетической безопасности Литвы

С 4 апреля ушёл с поста руководитель Национального центра кибернетической безопасности Римтаутас Чярняускас, о чём агентству BNS подтвердило Министерство обороны.
Как отмечается, он свой пост покинул по личным мотивам.
В настоящее время, пока не назначен новый руководитель, центр временно возглавил директор координирующей деятельность Национального центра кибернетической безопасности Службы кибернетической безопасности и телекоммуникаций при Минобороны.
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