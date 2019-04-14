Усиление сборной Литвы по хоккею

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Хоккеистам сборной Литвы в конце апреля – начале мая предстоит участие в чемпионате мира среди команд дивизиона 1А. Соперниками литовской дружины станут сборные Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Венгрии и Словении. Две лучшие команды турнира получат право в следующем году сыграть в топ-дивизионе, а сборная, занявшая последнее место, отправится в дивизион 2А.

Тренерский штаб пополнился

Тренерский штаб национальной команды пополнится 47-летним канадским специалистом Роном Паско. Паско станет ассистентом ранее утвержденного главного тренера сборной Литвы Даниэля Лакруа. Рон как игрок выступал в чемпионате NCAA, а с 1998 года перебрался в Европу, где и провел остаток игровой карьеры в немецких клубах «Адлер» (Мангейм) и «Кельн», а также защищал цвета шведской «Трои», сообщает Федерации хоккея Литвы.

Наиболее серьезный тренерский опыт Паско связан с работой в КХЛ, где в сезоне-2016/17 Рон ассистировал соотечественнику Крэйгу Вудкрофту в минском «Динамо». Рон тогда отвечал за реализацию большинства белорусской команды, и этот показатель у «зубров» оказался в том сезоне на очень высоком уровне (23,6 процента) — четвертый в лиге. Не лишним будет напомнить, что тогда минские динамовцы в последний раз в своей истории вышли в плей-офф.

После Минска Рон Паско успел поработать в должности ассистента главного тренера в молодежной сборной Польши (U-20), а также занимал аналогичный пост в клубе швейцарской суперлиги «Лозанна».

Кроме Паско и Лакруа в тренерский штаб сборной Литвы входят еще местные специалисты Шарунас Кулешис и Арунас Алейниковас, а на должности видеоассистента утвержден американский специалист Тай Ньюберри.

Ждем возвращения Дайнюса Зубруса

Сборная Литвы по хоккею собралась в апреле на первую тренировку и начала подготовку к чемпионату мира.

Первую тренировку провел Шарунас Кулешюс, так как команда пока ожидает прибытия главного тренера Дана Лакруа. Лакруа прибудет в лагерь сразу после окончания сезона чемпионата Германии. Рон Паско присоединился к команде на прошлой неделе.

Дайнюс Зубрус, президент Литовской федерации хоккея, также планирует помочь команде. Напомним, что в 2016 году спортсмен завершил свою профессиональную карьеру в НХЛ, длившуюся в течение двух десятилетий. В прошлом году после победы команды на турнире в Каунасе Зубрус вместе с Дарюсом Каспарайтисом рассматривали вопрос о завершении карьеры. Однако 40-летний Зубрус, похоже, изменил свои планы и решил помочь сборной Литвы.

Мантас Армалис, Пиюс Рулевичюс, Паулюс Румшявичюс и Лауринас Лубис продолжают свои сезоны. Последние двое вскоре присоединятся к команде, а дата прибытия М. Армалиса и П. Рулевичюса будет зависеть от выступления их клубов в плей-офф.

Наибольшее опасение вызывает ситуация Костаса Гусева. Защитник получил травму и в настоящее время ждет результатов обследования. Сам хоккеист в Латвии ищет способы начать тренировки как можно скорее, но его участие остается под вопросом.

В составе национальной сборной произошли некоторые изменения. В команду были приглашены три игрока молодежной сборной: Мантас Станкюс, Арвидас Домейка и нападающий Игнотас Рагас. Кроме того, вратаря Артураса Павлуковаса заменил выступающий в Германии Донатас Луковас. Всего в списке кандидатов 31 хоккеист : 9 защитников, 18 нападающих и 4 вратаря.

Команда собралась для работы в Электренай, а на этой неделе члены команды перебрались в Вильнюс, где они продолжат подготовку.

Перед отъездом в Казахстан команда проведет четыре контрольных матча: 17-18 апреля представители нашей страны дважды встретятся с эстонцами, а 23-24 апреля- матчи со сборной Польши.

Подготовлено по сообщениям СМИ