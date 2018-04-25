Усилия Европы привлечь газ из США – важный шаг

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Эксперты положительно оценивают начинающиеся в понедельник встречи представителей Еврокомиссии в США по возможностям более благоприятных условий для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ), однако отмечают, что все решит цена.

По словам бывшего министра энергетики Ярослава Неверовича, следует приветствовать инициативу переговоров ЕС с партнерами в США.

«Я считаю, что действительно велики шансы создавать эти условия иным способом, чтобы европейцам было проще покупать у Америки, без всяких ограничений, и американцам облегчить свой экспорт газа. Это полезно и в связи с очевидными соображениями энергетической безопасности, и коммерческими — ценовым давлением и опусканием верхней планки на российский газ», — сказал он BNS.

Руководитель по вопросам оптовой торговли компании Litgas Виктория Дитмонайте отметила, что ЕС и США, экспортеры и импортеры СПГ не раз акцентировали, что коммерческие решения о приобретении принимают сами компании, а государства могут лишь помочь путем снижения межгосударственных торговых барьеров, формальностей.

«По этой причине, вероятно, что участники переговоров сконцентрируются на этой сфере, ведь правительства США и государств ЕС не регулируют коммерческие условия», – сказала BNS В. Дитмонайте.

Эксперт в сфере энергетики, лектор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ромас Швядас отмечает, что сложно оценивать содержание этого визита, поскольку это не попытка вести переговоры о технических деталях, а больше политический сигнал.

По его словам, несовпадение технических стандартов или их адаптация не должны стать существенным препятствием в торговле ЕС с США. Более важным фактором является цена.

«В торговле основным рычагом все же является цена, и если Америка может конкурировать в сфере цены природного газа в Европе, то это и является основным, все решающим фактором. Наш терминал принял груз из Америки в пролом году. Да, это возможно, Америка показала, что ее цена конкурентоспособна, что она может конкурировать здесь, в Европе», — сказал Р. Швядас.

В. Дитмонайте также отмечает, что для выхода американского газа на европейский рынок важна конкурентная цена.

«Важнейшим критерием все же остается цена — СПГ из США и других стран в странах Балтии приходится конкурировать с российским газом, поставляемым по газопроводам», — пояснила В. Дитмонайте.

Р. Швядас обратил внимание на то, что позиция США по экспорту собственного газа изменилась со сменой администрации страны. Хотя это государство дано добывает сланцевый газ, прежняя администрация Барака Обамы ограничивала экспорт американского газа, и удельный вес страны в мировой торговле природным газам сейчас относительно невелик. Нынешний президент Дональд Трамп хочет усилить торговый баланс в пользу США.

«Он хочет выйти в мир, прежде всего с природным газом (…) Сейчас на рынке идет большая борьба за СПГ и Америка спешит выйти на этот рынок», — сказал Р. Швядас.

BNS