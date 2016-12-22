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Услугами литовских авиакомпаний в этом году воспользовалось на 8% больше пассажиров

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 12:14   |   Комментариев: 0

Услугами литовских авиакомпаний в январе – ноябре воспользовалось 680,8 тыс. пассажиров – на 8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Перевозки грузов и почты самолетами литовских авиакомпаний в период для сравнения уменьшились на 34,2% до 500 тонн, привел Департамент статистики предварительные данные.

Только в ноябре самолеты литовских авиакомпании перевезли 14,4 тыс. пассажиров – на 78,7% меньше, чем в октябре этого года, и на 10,6% меньше, чем в ноябре прошлого года.

BNS

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