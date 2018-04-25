Успех Вильнюса

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В этом году Вильнюс впервые получил оценку в рейтингах самого привлекательного города для иностранных инвестиций, которые составили эксперты по инвестициям подразделения Financial Times fDi Intelligence.

Вильнюс стал седьмым лучшим городом будущего среди городов среднего размера наряду с Цюрихом, Белфастом, Люксембургом, Женевой, Эдинбургом и Абердином. Журнал fDi Magazine среди международного сообщества оценивается как барометр привлекательности городов и регионов для инвестиций.

Вильнюс оказался на 7-м месте в топе 10 городов среднего размера и занял позиции во всех пяти категориях. 6-е место в мировом рейтинге Вильнюс занял за лояльность к бизнесу. В этой категории Вильнюс опередил Люксембург и уступил Белфасту, Абердину, Эдинбургу, Цюриху и Женеве. В категории инфраструктуры сообщения и связи команда fDi Intellingence отдала столице Литвы 7-е место. Вильнюс занял 2-е место в десятке городов мира в категории эффективности расходов.

Вильнюс также попал в десятку городов мира по экономическому потенциалу, человеческим ресурсам и качеству жизни.

Подразделение fDi Inteligence, принадлежащее Financial Times, также в этом году оценило стратегию привлечения инвестиций 112 городов. Вильнюс стал единственным городом, который был отмечен за последовательную работу по развитию индустрии финансовых технологий. Также столица Литвы была отмечена за особое внимание к интеграции бизнеса и талантов из заграницы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt