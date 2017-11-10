Устроивший массовую стрельбу в церкви Техаса мужчина сбегал из психбольницы

Бывший военнослужащий США Девин Келли, устроивший массовую стрельбу в баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс (штат Техас), ранее был пациентом психиатрической клиники, но сбежал оттуда в 2012 году, сообщает Reuters со ссылкой на полицейский отчет.

Согласно ему, Келли попал под наблюдение врачей по решению военного суда, который признал его виновным в бытовом насилии.

Мужчина, которому на тот момент был 21 год, неоднократно избивал свою жену и ее сына, который приходился ему неродным ребенком. По данным издания The New York Times, однажды Келли пробил мальчику череп.

Инцидент произошел в то время, когда мужчина проходил службу на военной авиабазе Holloman в штате Нью-Мексико. Суд приговорил его к 12 месяцам заключения. Он был помещен в клинику для людей с душевными расстройствами близ города Санта-Тереза (штат Нью-Мексико).

После побега Келли из клиники ее сотрудники сообщили полиции, что во время службы он пытался пронести на базу оружие, а также угрожал расправой старшим по званию. Врачи также заявили, что мужчина “представлял опасность как для себя, так и для окружающих”. Вскоре после побега Келли был обнаружен на автовокзале техасского города Эль-Пасо и задержан. В 2014 году его разжаловали и уволили из армии. По причине своей судимости и наличия психического расстройства Келли не имел права на владение стрелковым оружием. Однако каким-то образом ему удалось его приобрести, при этом пройдя все необходимые проверки.

Информация о Келли оказалась не занесена в общую базу данных, которой пользуются все торговцы оружием для проверки покупателей. Причины, по которым это произошло, в настоящее время расследуются.

5 ноября Келли, вооруженный винтовкой, ворвался в здание баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе (штат Техас) и открыл стрельбу по прихожанам. В результате 26 человек были убиты, еще 20 получили ранения. Сам стрелок был ранен одним из местных жителей, после чего попытался сбежать на автомобиле. Позднее он был найден мертвым. По одной из версий, мужчина покончил с собой.

NEWSru.com

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