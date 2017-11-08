Утечку врачей остановит повышение зарплат

Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, член парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас обратился к министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге и министру финансов Вилюсу Шапоке, призывая пересмотреть размер резерва бюджета Фонда обязательного страхования здоровья и порядок его распределения.

Парламентарий обращает внимание на то, что резерв Фонда обязательного страхования здоровья в 2018 году увеличивается c 99 до 167 млн евро, и, по мнению Маяускаса, накопление резерва такого размера излишне.

В бюджете Фонда обязательного страхования здоровья 2018 года предусмотрены сверхплановые доходы, которые составляют 68 млн евро. Эти средства могли бы быть направлены на повышение зарплат 13 тыс. медиков, из-за чего их месячная зарплата в среднем выросла бы на 400 евро, считает парламентарий.

«К сожалению, правительство решило сверхплановые доходы, собранные за счет сбора налога за предоставляемые медицинские услуги, направить не на повышение зарплат, а на увеличение резерва фонда страхования здоровья. Решение как минимум странное. Резерв такого размера примерно в шесть с половиной раз больше установленного законом минимума. Объяснение только одно — перед правительством стоит задача сбалансировать государственные финансы, и оно это делает самым резким способом — за счет медиков. Оно останавливает расходы в области здравоохранения и той частью увеличивает расходы в государственном бюджете», — отметил Маяускас.

Сейчас зарплаты медиков в Литве одни из самых маленьких во всем ЕС, они нередко в десять раз отличаются от зарплат медиков в других странах. Такая ситуация обусловила огромную эмиграцию медиков и вызывает риск для всей системы здравоохранения Литвы, подчеркнул политик.

В 2015 году в Литве справки о признании квалификации, позволяющие работать за границей, получили более 500 медиков. Для Литвы это внушающие цифры, и объяснение очень простое — зарплата медиков в Литве колеблется от 600 до 1200 евро.

Для сравнения, в Дании врач в среднем получает в год 77 тыс. евро, в Швейцарии — 111 тыс. евро, в Ирландии — 123 тыс. евро, во Франции — 128 тыс. евро, в Великобритании — 129 тыс. евро, в Бельгии — 161 тыс. евро, в Голландии — 218 тыс. евро.

Желание медиков уехать работать за границу обусловлено еще одним парадоксом. Врач- резидент получает небольшую зарплату и стипендию, но окончив резидентуру и став специалистом, врач нередко получает еще меньше, потому что теряет стипендию, а предлагаемая зарплата часто не достигает даже 800 евро.

«Я считаю, что такая позиция Министерства здравоохранения не соответствует общественному интересу, способствует эмиграции жителей и вызывает вопрос, понимает ли вообще это учреждение, в каких условиях работают и живут медики в Литве», — резюмирует Маяускас.

Премьер Саулюс Сквярнялис считает, чтобы увеличить зарплаты медиков, надо увеличить обязательное страхование здоровья.

«Повысить зарплаты можно только за счет некоторых источников. Речь идет об обязательном страховании здоровья, мы прогнозируем большие сборы в этот фонд. Когда будем видеть, сколько денег поступит, можно будет говорить и о повышении зарплат», – сказал в эфире радио LRT глава правительства.

Он напомнил, что в этом году зарплату врачам увеличили на 8%, повысить зарплаты планировали и в июле 2018 года, но на сколько, покажет увеличение поступлений в Фонд обязательного страхования здоровья.

Врачи от имени Литовского союза врачей 5 ноября распространили в Интернете петицию с требованием немедленно увеличить зарплаты на 30%, а в ближайший год – еще на 50%, а до 2020 года увеличить зарплаты до средних по ЕС.

Они также требуют реформировать принципы формирования Фонда обязательного страхования здоровья, пересчитать и увеличить все расценки, принять на государственном уровне нормативные документы, ограничивающие максимальную рабочую нагрузку в учреждениях здравоохранения и устанавливающие минимальное время амбулаторного осмотра пациента на первичном и вторичном уровнях.

Авторы петиции также хотят, чтобы немедленно остановили все финансовые санкции и взыскания с учреждений здравоохранения и их работников за случайные административные ошибки в сфере предоставления услуг, если это не принесло никакого вреда здоровью и жизни пациентов.

Инф. “ЛК”

Метки: N45 (1185) 9 ноября, ЕС, Маяускас, Союз Отечества