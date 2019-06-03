Утверждены окончательные результаты выборов президента

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Главизбирком Литвы 2 июня утвердил окончательные результаты президентских выборов в Литве.

Согласно официальным данным, экономист Гитанас Науседа 26 мая получил на выборах 65,68% голосов — за него проголосовали 881 496 жителей Литвы.

За кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните во втором туре проголосовали 33,04% избирателей — свои голоса за неё отдали 443 394 избирателя, т.е. почти вдвое меньше, чем за соперника.

Эти результаты единогласно утвердили 13 членов ГИК. 7 июня Г.Науседе будет вручено удостоверение Президента Литовской Республики.

Во втором туре выборов приняли участие 53,88% избирателей — это меньше, чем было в первом туре 12 мая, но больше, чем во втором туре 2014 года.

Г.Науседа вступит в должность главы государства после инаугурации 12 июля.

ГИК также подтвердила, что одиннадцать мандатов депутатов Европейского парламента поделили семь политических сил.

Троих представителей в Европейском парламенте будет иметь Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, по двое — Социал-демократическая партия Литвы и Союз крестьян и зелёных Литвы.

Партия труда, Движение либералов, комитет, сформированный Аушрой Мальдейкене, и блок Вальдемара Томашевского получили по одному мандату.

BNS