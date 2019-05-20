Утверждены списки избирателей второго тура выборов в ЕП и выборов президента Литвы

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В понедельник Главная избирательная комиссия (ГИК) утвердила окончательные списки избирателей на выборах в Европарламент (ЕП) и на втором туре выборов руководителя Литвы.

В них внесены 2 млн. 487 тыс. 745 избирателей. Для голосования за границей зарегистрировались 60 тыс. 966 избирателей, также 267 избирателей будут голосовать на судах.

В списках предстоящих в воскресенье выборах на 15 тыс. избирателей больше, чем в первом туре президентских выборов.

Количество избирателей выросло за счет увеличения на 10 тыс. количества литовцев, которые будут голосовать за границей, а также потому, что некоторым избирателям между первым и вторым туром выборов исполнилось 18 лет.

Также на выборах в ЕП могут голосовать, декларировавшие постоянное проживание в Литве граждане других стран ЕС. Их 205 человек.

2505 граждан Литвы выразили желание голосовать в других странах ЕС на выборах в ЕП, однако они смогут голосовать на президентских выборах.

За 11 мандатов от Литвы в ЕП сразятся десять партий, пять общественных комитетов и одна коалиция. Всего на выборах в ЕП в Литве баллотируется 301 кандидат.

Одновременно с выборами в Европарламент состоится второй тур президентских выборов. За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа, которые в первом туре получили более 30% голосов.

Один из них сменит Далю Грибаускайте, руководящую страной с 2009 года.

В день выборов, в воскресенье, избирательные участки будут открыты с 7 до 20 часов. Досрочное голосование началось в понедельник.

BNS