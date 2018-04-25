Уведомления о новом порядке накоплений

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Жители страны, которые участвуют в пенсионном накоплении по формуле «2+0+0» и не платили взносы в накопительные фонды из своей зарплаты, получат сообщения Фонда социального страхования («Содра») об актуальных переменах в системе пенсионного накопления.

Прочитать эти сообщения, можно подключившись к своей странице на сайте «Содры», а те кто указал «Содре» адрес электронной почты, получат электронные письма.

Подробную информацию о компании, в которой они будут откладывать деньги на пенсию, о взносах и калькулятор они найдут на своей странице с января 2019 года.

«Мы начинаем индивидуально информировать жителей об изменениях в системе пенсионного накопления, о том, из чего они могут выбирать и как сообщать о принятом решении.

Сейчас около 650 000 жителей дополнительно не делают отчисления в фонды из своей зарплаты. Всем им в несколько этапов мы вышлем уведомления», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.

Те, кто до сих пор откладывали на пенсию по формуле «2+0+0», с января будут платить в накопительные фонды 1,8% зарплаты, а государство будет доплачивать 0,3% от средней зарплаты, если они не откажутся от участия в пенсионном накоплении.

Если человек хочет участвовать в системе, ему ничего делать не надо. Процент отчислений таким людям будут постепенно увеличивать, а в 2023 году он составит 3% от зарплаты и 1,5% от средней зарплаты из государственного бюджета.

Однако человек может увеличить взнос сразу до 3% (государство будет доплачивать по 1,5% от средней зарплаты). О таком решении следует уведомить свой накопительный фонд до 31 июля.

Взносы будет переводить работодатель.

Кроме того, люди из этой группы вообще могут отказаться от участия в пенсионном накоплении. Об этом до 30 июня 2019 г. они должны сообщить своему накопительному фонду. Взносы будут остановлены с того месяца, в который будет подано заявление.

В таком случае человек может вернуть накопленные средства в «Содру».

Кроме того, эти деньги могут остаться в фонде. Если человек умрет до выхода на пенсию, эти деньги получат его наследники.

Когда человек выйдет на пенсию, фонд выплатит ему деньги в установленном порядке. Если сумма меньше 3000 евро – он получит ее целиком.

Если сумма составляет – 3000-10 000 евро – компания делает периодические перечисления средств. Если на момент смерти человека будет выплачена не вся сумма, ее смогут получить наследники.

Если сумма составляет больше 10 000 евро, то необходимо получить аннуитет (финансовая рента). Аннуитет по наследству не передается, но его можно отложить.

В таком случае аннуитет приобретают за меньшую часть накопленной суммы, а оставшаяся часть будет выплачиваться периодически, при этом все, кроме меньшей части, может быть передано по наследству.

Информация «ЛК», BNS