Увековечат память о крестном отце литовского баскетбола

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В калифорнийском Глендейле планируется увековечить память о Фрэнке Любине, известном в Литве под именем Пранас Любинас, которого называют крестным отцом литовского баскетбола. Планируется установить в его честь мемориальную доску.

«Я считаю, что было бы прекрасно увековечить память о нем, как о человеке, сделавшем много как для Литвы, так и для Америки, особенно с учетом того, что он жил в Глендейле. Я встретился с мэром этого города и обсуждал с ним это. Он смотрит очень позитивно», – сказал BNS генеральный консул Литвы в Лос-Анджелесе Дарюс Гайдис.

По его словам, была достигнута договоренность о том, что консульство подготовит мемориальную доску, а власти Глендейла позаботятся о выборе наиболее подходящего места для нее.

Консул хотел бы открыть памятную доску с надписями на английском и литовском языках в следующем году, когда будет отмечаться 110 лет со дня рождения Ф. Любина.

Пранас Любинас (Фрэнк Любин) родился в Лос-Анджелесе 7 января 1910 года в семье эмигрантов из Литвы Растантона и Анны Любин. В семье помимо Фрэнка были еще два сына и дочь. Баскетболом начал заниматься еще в школе. После поступления в 1927 году в Калифорнийский университет изучал право, выступал за университетскую команду. Состоял в университетской команде по плаванию. После окончания вуза в 1931 году полтора года изучал право в специальной школе. Женился в 1935 году на Мэри Агнес, члене женской баскетбольной команды Калифорнийского университета.

Играл за команду студии Universal Studios — одну из лучших любительских команд США. В 1936 году баскетбол был впервые включен в олимпийскую программу. Любин был капитаном команды США. Не встретив достойного сопротивления, американские баскетболисты стали олимпийскими чемпионами, а Любин — первым литовцем, выигравшим золотую Олимпийскую медаль.

В 1936 году после Олимпиады Любин с женой и ее сестрой приехали в Литву. Он хотел присоединиться к национальной команде еще на чемпионате Европы — 1937, но тогда из-за долгой волокиты с документами не успел получить право выступать за сборную.

В 1938 году получил литовское гражданство и вместе со сборной стал готовиться к домашнему чемпионату Европы. В 1939 году вместе с Феликсасом Кряучюнасом приводит литовскую команду ко второй подряд победе на Евробаскете. По итогам турнира он занял третье место среди наиболее эффективных игроков чемпионата. Всего набрал 96 очков за турнир. В 1939 году вернулся в США. Во время Второй мировой войны служил в авиационном корпусе армии США. Признан лучшим любительским баскетболистом в Южной Калифорнии с 1900 по 1950 год. До 1964 года выступал на любительском уровне. Отказывался играть на профессиональном уровне в 1940-е годы из-за низкой зарплаты, в то время как в команде студии Twentieth Century Fox и в качестве рабочего студии получал больше. Вновь посетил Литву только в 1989 году. Скончался на 89-м году жизни, в Глендейле.

Подготовлено по сообщениям СМИ