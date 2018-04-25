Увеличат детские выплаты

🔊 Воспроизвести

Сейм в первом чтении одобрил поправки к Закону о детских выплатах, в которых предлагается с начала следующего года увеличить пособие для каждого ребенка с 30 до 50 евро.

В поправках также предлагается уравнять размер пособия, выплачиваемого детям, растущим в нуждающихся и многодетных семьях, и независимо от возраста детей выделять доплату в размере 20 евро на ребенка. В этом случае нуждающимся и многодетным семьям на каждого ребенка выплачивалось бы по 70 евро.

Как правило, эти пособия выплачиваются детям до 18 лет, но могут выплачиваться и до 21 года, если ребенок учится по общеобразовательной программе.

Планируется, что все эти изменения вступят в силу с 1 января. Как отмечают инициаторы предложения, на увеличение пособий потребуется около 130 млн евро.

Чтобы новые положения были приняты, Сейм должен еще раз проголосовать по этому вопросу.

Сейчас за каждого ребенка в Литве семьи получают по 30 евро в месяц. Малоимущим семьям положены дополнительные выплаты.

Ответственность за выплату пособий лежит на муниципалитетах. Родители могут подать заявку в электронном виде, через специальную единую социальную систему SPIS.

Информация «ЛК», BNS