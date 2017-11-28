Увеличатся штрафы за распитие алкоголя в общественных местах

Сейм ужесточил административную ответственность за распитие алкогольных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу со следующего года.

За нарушение закона будет взиматься штраф в размере от 20 до 100 евро, а за повторное нарушение — от 100 до 200 евро.

Сейчас за распитие алкоголя и появление пьяным в общественных местах нарушитель получает предупреждение или платит штраф в размере от 14 до 30 евро (за повторное нарушение — от 30 до 90 евро).

Кроме того, со следующего года будут штрафовать за распитие спиртных напитков на автостоянках (от 20 до 100 евро).

Нельзя будет употреблять алкоголь на улицах, стадионах, в парках, во всех видах общественного транспорта, в салоне автомобиля — за исключением машин, где салон отделен от кабины водителя.

Алкоголь будет разрешен только на выставках, ярмарках и других массовых мероприятиях.

В Литве с 1 января 2018 года вступают в силу поправки, которые регулируют продажу и покупку алкогольных напитков лицам моложе 20 лет, а также распитие алкоголя в публичных местах в запрещенное время.

За покупку алкоголя лицами моложе 20 лет будет взиматься штраф в размере от 90 до 180 евро, за повторное нарушение — от 180 до 440 евро.

Продажа алкоголя молодым людям до 20 лет будет караться штрафом в размере от 30 до 120 евро.

За продажу алкогольных напитков в общественных местах в запрещенное время (с понедельника по субботу до 10.00 и после 20.00, а также в воскресенье до 10.00 и после 15.00) будет взиматься штраф от 14 до 30 евро, а за повторное нарушение — от 30 до 90 евро.

По данным Всемирной организации здравоохранения, литовское население входит в число мировых лидеров по потреблению алкоголя. В 2016 году на одного жителя страны в среднем приходилось 16 литров алкоголя.

С 1 марта 2017 года увеличилось количество акцизов на алкоголь и табак. Ставки акцизов на пиво выросли на 112%, на вино и подобные напитки — от 92 до 111%, на этиловый спирт — порядка 23%.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, распитие алкоголя в общественных местах, штрафы