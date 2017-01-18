Увеличится плата за парковку

Горсовету предлагают изменить тарифы на парковку в двух зонах: в красной с 0,9 до 1,5 евро в час, в синей – с 1,8 до 2,5 евро в час. Намереваются также расширить синюю зону, включив в нее ул. Б. Радвилайтес, Исландийос, Вильняус, Лейиклос, Тоторю, Л. Стуокос-Гуцявичяус, Пилес, Шв. Йоно, Доминикону, Бянядиктину, Лабдарю и площадь С. Дауканто. Новые правила вступят в силу не раньше 1 февраля этого года.

Планируется, что собранные средства будут использованы для ухода за инфраструктурой паркинга и его улучшения. За счет вырученных средств также планируют финансировать систему общественного транспорта, улучшать велосообщение, обеспечить большую безопасность движения.

Горсовету также хотят предложить изменить и границы других зон. Проспект Конституцийос, ул. Линкмяну, Львово включить в желтую зону (сейчас это зеленая зона). В Науяместисе зеленую зону расширят до ул. Панярю. На ул. Раугиклос и Шв. Стяпоно будет желтая зона. Планируется также установить плату за парковку во дворах домов, находящихся в пределах платных зон, чтобы ограничить возможность парковки посторонних. Жители домов получат гибкую систему разрешений на парковку за доступную плату.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, плата за парковку