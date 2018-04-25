Увеличивается выбор компенсируемых лекарств

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7 января вступил в силу новый прейскурант компенсируемых лекарств. По утверждению специалистов Государственной больничной кассы (ГБИ) при Министерстве здравоохранения, доступность лекарственных препаратов продолжает улучшаться, а доплата на лекарства в течение полутора лет уменьшилась наполовину.

«Сейчас новый прейскурант лекарств пополнился 138 наименованиями товарных лекарств, на данный момент в нем имеется всего 1835 наименований лекарств. Следовательно, для жителей Литвы улучшается доступность лекарств, в аптеках существует больший выбор медикаментов. На этот раз прейскурант пополнили кардиологические, онкологические, противовоспалительные, антивирусные, болеутоляющие и другие лекарства», — говорит заведующий отделом компенсации лекарств ГБИ Эвалдас Стропус.

Специалисты ГБИ обращают внимание на то, что все вписанные в новый прейскурант компенсируемые лекарственные препараты для сердечно-сосудистой системы значительно подешевеют. Это результат того, что с начала этого года уровень компенсации этих лекарств увеличился до 100% базовой цены. Эти лекарства предназначены для лечения гипертензии, инфаркта миокарда, инсульта, ангины, сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма и других заболеваний.

Благодаря новшествам более 700 тыс. жителей Литвы, приобретая такие лекарства сэкономят за год около 4,5 млн евро.

По словам Стропуса, для обеспечения непрерывного лечения пациентов на этот раз часть лекарств – 257 наименований, хотя они и не отвечают требованиям, применяемым к доплате пациента, остались в прейскуранте. Эти лекарственные препараты считаются самыми необходимыми, их нельзя заменить другими препаратами. Чаще всего это лекарства одного изготовителя, биологические лекарства или лекарства похожего терапевтического воздействия. В их числе и семь сложных лекарственных препаратов, которые нельзя заменить отдельными медикаментами.

По подсчетам специалистов ГБИ, доплата пациентов за компенсируемые лекарства и впредь будет уменьшаться. «Если еще полтора года назад средняя доплата за один рецепт компенсируемого лекарства составляла 5,7 евро, то ровно через год она уменьшилась до 4,6 евро, а в настоящее время уменьшилась наполовину до 2,8 евро. Экономию средств может почувствовать каждый пациент», — утверждает Стропус.

ГБИ напоминает, что доплата за одну упаковку большинства компенсируемых лекарств не может превышать 4,11 евро, если лекарство компенсируется на 100% базовой цены. Большая доплата возможна только в том случае, если лекарство изготовляет единственный изготовитель и данный препарат является незаменимым или же если изготовитель не соглашается на снижение применяемой в Литве цены лекарства.

Специалисты больничных касс обращают внимание на то, что, выписывая рецепт, врач может указать только действенное вещество лекарства, не указывая конкретного товарного названия препарата. Аптекарь должен каждому пациенту на мониторе показать все имеющиеся компенсируемые лекарства разных изготовителей с данным действенным веществом, указать цену каждого из них и доплату. Аптекарь также должен прежде всего предложить приобрести то компенсируемое лекарство, за которое полагается наименьшая доплата. Если же в аптеке в этот день нет нужного лекарства с наименьшей доплатой, то аптекарь должен его заказать и доставить в городскую аптеку в течение двух дней, а в деревню — в течение четырех дней.

Прейскурант компенсируемых лекарств в Литве составляется четыре раза в год. Это позволяет снизить цены на компенсируемые лекарства и уменьшить доплаты за них.

Информация «ЛК», BNS