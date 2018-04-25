Увеличиваются зарплаты врачей резидентов

Это значит, что зарплаты младших медиков растут: зарплата младших резидентов с взносами на социальное страхование увеличится до 1345,7 евро, а старших резидентов – до 1434,20 евро. На зарплаты врачей резидентов в 2019 году выделено более 30 млн. евро, сообщает Министерство здравоохранения.

С 1 января зарплаты врачей резидентов привязаны к базовому размеру зарплаты и утверждены на законодательном уровне.

«С 2019 года коэффициент базовой зарплаты младших резидентов поднялся с 3,5 до 7,6, а старших – с 4 до 8,1. Это значит, что с увеличением базового размера зарплаты поднимутся и зарплаты резидентов», — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Также стипендии, которые резиденты получали как мотивацию, становятся частью их зарплаты. Поэтому выплаты по болезни, материнству увеличатся, будет копиться пенсия.

l24.lt