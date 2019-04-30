Уволили главу тюрьмы Гуантанамо

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Командование ВМС США уволило контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что Ринг был освобожден от должности главы в связи с «потерей уверенности в его способности» к управлению.

Исполняющим обязанности командира тюрьмы назначен заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси.

По словам официального представителя Южного командования США Аманды Азубуике, которая ведет надзор за тюрьмой, увольнение Ринга стало следствием месячного расследования, начатого в марте текущего года.

О каком именно расследовании идет речь, издание не уточняет.

Тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта в 2002 году президентом США Джорджем Бушем ​ после терактов 11 сентября 2001 года.

Закрытие учреждения являлось одним из главных предвыборных обещаний бывшего президента США Барака Обамы, однако ни одно из его предложений не было одобрено Конгрессом.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении тюрьмы. В настоящий момент под стражей в Гуантанамо находятся 41 человек.

korrespondent.net