Уволился с должности глава литовского Департамента миграции А. Адоменас

Уволился с должности генеральный директор литовского Департамента миграции Арунас Адоменас.
Он переведен на должность советника Отдела международных отношений того же ведомства, сообщило ы четверг Министерство финансов.
«Это личное решение человека. Я удовлетворил его просьбу, желаю ему успехов на новом профессиональном направлении», — сказал министр финансов Вилюс Шапока.
Изменение вступает в силу с понедельника, 9 июля. Временно обязанности гендиректора ДМ будет исполнять Йонас Мишкинис, нынешний заместитель гендиректора.
В ближайшее время Минфин планирует объявить конкурс на замещение должности гендиректора ДМ.