Уход за внуками: бабушка рядышком с дедушкой

Сейм рассмотрит предложение о предоставлении работающим бабушкам и дедушкам отпуска по уходу за внуками с выплатой соответствующего пособия «Содры». Парламент в первом чтении уже одобрил соответствующие поправки, предложенные консерватором Моникой Навицкене.

По слова Навицкене, так молодые семьи могли бы вернуться на работу раньше, чем через два года.

Депутат подчеркнула, что на такие выплаты могут претендовать только работающие дедушки или бабушки. Консерватор считает, что семьям, которые хотят скорее вернуться на рынок труда, «лучше по договоренности оставить детей бабушке или дедушке, чем наемной няне, поскольку это способствует укреплению семейных связей».

Председатель парламентского Комитета по социальным делам Альгирдас Сисас пошутил, комментируя поправку, что это дискриминация пожилых людей, поскольку они сначала «вырастили своих детей, а сейчас им придется еще и воспитывать внуков».

«Страхование по уходу за ребенком, по болезни или материнству является несбаланcированным. Доходы намного меньше расходов. Поскольку все говорят, что хотят вернуться на рынок труда, нужно поддержать идею сокращения отпуска по уходу за ребенком, сделать как в Скандинавии, чтобы его брали мать и отец по 4 месяца. Тогда мы будем европейцами, поэтому я точно не могу одобрить это предложение», – сказал Сисас.

В настоящее время пособие по уходу за ребенком для тех, кто берет отпуск на год, составляет 100% бывшей зарплаты, а для тех, кто уходит в отпуск на два года, – 70% в первый и 40% во второй год отпуска.

Инф. «ЛК»

Метки: N39 (1179) 28 сентября, Моника Навицкене, Содра, Уход за внуками