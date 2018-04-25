Уходит в отставку глава Департамента по делам тюрем Литвы

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Уходит в отставку директор Департамент по делам тюрем Литвы Робертас Криштапонис, сообщил в пятницу министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

«На минувшей неделе он сообщил мне, что уходит в отставку», – сообщил BNS министр.

Р. Криштапонис в интервью газете Lietuvos rytas сообщил в четверг, что решил покинуть пост, поскольку получил предложение от Э. Янкявичюса присоединиться к его политической команде.

Министр юстиции подтвердил BNS, что в министерстве найдется должность для Р. Криштамониса.

По его словам глава Департамента по делам тюрем уходит с поста по причине «большого стресса». Р. Криштапонис руководит департаментом немногим более года – с декабря 2017 года.

«Директор вместе с министерством юстиции сделали много – учреждение реорганизовано, объединены подчиненные ведомствам, создан план выселения Ликишского СИЗО (из центра Вильнюса — BNS), изменены внутренние правила, касающиеся осужденных», – сказал Э. Янкявичюс.

«Сейчас мы изменим тактику, и сейчас нужно все эти перемены реализовать. Требуется очень жесткая и твердая рука», – добавил он.

Министр сказал, что пока еще должен обсудить Р. Криштапонисом дату отставки.

«Наша система многие годы была закрытой, сейчас мы пытаемся открыться, поэтому выявляются множество имевшихся в ней плохих вещей. Что скрывать, их все еще есть. По поводу открытости и прозрачности мы не сожалеем — сложны первые шаги, потом будет легче», – сказал Р. Криштапонис в интервью газете Lietuvos rytas.

В сентябре прошлого года министерство инициировало служебную проверку действий Р. Криштапониса, когда возникли сомнения по поводу некоторых закупок, осуществленных департаментом.

BNS