Уходит в запас адмирал флотилии ВМС Литвы К. Мацияускас

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Представитель высшего командования ВМС Литвы — адмирал флотилии Кястутис Мацияускас выходит в запас, сообщило в среду Министерство обороны.

Он покидает ВМС в связи с достижением установленного пенсионного возраста — 58 лет.

К. Мацияускас служил в военном флоте Литвы с 1992 года, два срока полномочий он командовал ВМС Литвы.

«Адмирал флотилии К. Мацияускас — один из офицеров ВМС с самым большим опытом, он командовал ВМС четырнадцать лет. Его личный вклад в укрепление литовской армии, особенно в развитие ее морских вооруженных сил огромен. От имени военного командования сердечно благодарю его за долголетнюю достойную и честную службу», — сказал для пресс-релиза командующий ВС Литвы Йонас Жукас.

К Мацияускас в 1992 году начал работать начальником Учебного центра, в 1994–1995 годах повышал квалификацию в колледже Штаба ВМС США, в 1997-1999 годах возглавлял Службу наблюдения за морским побережьем.

К. Мацияускас был командующим ВМС в 1999-2008 и в 2010-2015 годах. Звание адмирала флотилии было присвоено ему 16 февраля 2005 года.

BNS