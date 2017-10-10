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Узаконен временный тариф НДС на отопление

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 10, 10:02   |   Комментариев: 0

Президент Даля Грибаускайте подписала поправки к закону, который временно вернет льготный тариф НДС на отопление в 9%.

Сейм решил, что льготный тариф НДС будет действовать с 1 октября до 31 декабря.

Фото BFL

Фото BFL

Ранее вице-министр финансов Дайва Брасюнайте отметила, что льготный тариф возвращен только на три месяца, поскольку с нового года планируется полностью пересмотреть ныне действующие тарифы НДС. Жители, расходы которых на отопление превышают 10% доходов, смогут получить компенсации.

С 2018 года ожидается, что тариф будет составлять 15%. Предложение о НДС в 15% будет рассмотрено Сеймом вместе с проектом бюджета следующего года.

Из-за льготного тарифа на отопление госбюджет в этом году недополучит 11 млн евро. Если Сейм утвердит с января тариф в 15%, госбюджет за год недополучит 24 млн евро.

Те, кто хочет узнать размер компенсации расходов на отопление, могут это сделать, не обращаясь в инстанции, а воспользовавшись Интернетом.

Министерство социальной защиты и труда представило счетчик, который поможет узнать размеры социальных пособий и компенсаций.

Это предварительный счетчик, так как каждое самоуправление будет выделять компенсации на основании собственных данных.

По подсчетам министерства, претендовать на получение компенсаций могут около 250 тысяч жителей. Они полагаются тем, у кого расходы на отопление превышают 10% их доходов, а с нового года – 15% доходов.

Инф. «ЛК»

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