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Узаконивание двойного гражданства поддерживают 60% жителей, показывает опрос BNS/RAIT

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 15, 12:00   |   Комментариев: 0

60% жителей Литвы согласны с тем, чтобы эмигрантам нового поколения было разрешено иметь двойное гражданство, одна пятая часть жителей Литвы настроены против такой возможности, показывает опрос, проведенный компанией маркетинговых исследований RAIT по заказу новостного агентства BNS.

Участникам опроса был предложен вопрос, согласны ли они с тем, чтобы литовское гражданство было разрешено иметь лицам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство другой страны.

Ответ “Согласен” выбрали 23% респондентов, 37% сказали “скорее согласен”.

14% опрошенных сказали, что скорее не согласны, а 6% выбрали вариант “не согласен”. У одной пятой части жителей Литвы нет определенного мнения по этому вопросу.

В настоящее время в сейм внесен проект закона, который разрешает двойное гражданство эмигрантам, уехавшим в страны НАТО и Евросоюза. Критики говорят, что он может противоречить Конституции. Многие юристы полагают, что по поводу узаконивания двойного гражданства нужно проводить референдум.

8-25 апреля был опрошен 1021 житель Литвы в возрасте от 15 до 74 лет.

BNS

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