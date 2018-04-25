Уже предупреждают: отопление будет дорожать

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Несмотря на то, что до начала отопительного сезона еще как минимум 1,5 месяца, тепловики уже прогнозируют рост цен в этом сезоне. Утверждается, что причина подорожания — рост цен на биотопливо и газ. Биотопливо уже сейчас стоит намного дороже, чем в разгар минувшего отопительного сезона.

Лето еще только закончилось, а тепловики уже покупают биотопливо на 20% дороже, чем зимой. По их словам, отопление подорожает как минимум на 10%, а там, где отапливают дома в основном биотопливом — еще больше. Однако поставщики и производители биотоплива не согласны с тем, что стоимость топлива так сильно влияет на стоимость отопления.

По словам президента Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдаса Лукошявичюса, предполагаемая причина роста цен — подорожание биотоплива.

«Что касается приближающегося отопительного сезона, то он, можно сказать, неизбежно будет более дорогим, поскольку большая часть топлива уже куплена, а цены намного выше, чем в прошлом году. Поскольку основное топливо сейчас — это биотопливо, эта цена войдет в цену на отопление. Биотопливо подорожало почти на 40%, повлияют и другие моменты. Все зависит и от того, насколько холодной будет зима. Разве что ситуацию изменит снижение цен на биотопливо, сейчас заключены сделки на закупку трети необходимого топлива, еще 2/3 купят позже», – сказал Лукошявичюс.

«Поскольку биотопливо составляет небольшую часть, где-то 20-25% стоимости отопления, все остальное — амортизация компаний, присмотр за трассами, присмотр за котельными и т. д. Даже при росте цен на биотопливо подорожание отопления должно быть незначительным, в пределах нескольких процентов», – сказал член Литовской ассоциации энергетики биомассы LITBIOMA Ремигиюс Лапинскас.

В Вильнюсе и некоторых других городах биотоплива используют немного, но здесь отопление подорожает как минимум на 10%.

По данным Комиссии по ценам и энергетике, увеличилась и цена на газ. В Вильнюсе больше всего расходов связано именно с закупками газа.

Большие цены на отопление могут компенсировать мэрии, однако специалисты отмечают, что эти компенсации в основном просят люди с небольшим достатком. В прошлом году компенсации получали 100 000 жителей, им выплатили 16 млн евро.

Тем временем Министерство защиты окружающей среды рассматривает возможность запретить жителям использовать дрова для отопления, а все печи — обложить налогом.

Такой план объясняют необходимостью снижения вредных выбросов в атмосферу, что предусмотрено в рассматриваемой в настоящее время аналогичной национальной стратегии.

Планируется, что использовать твердое топливо для отопления будет запрещено в тех местах, где есть центральное отопление.

Кроме того, предлагается установить счетчики на печи и камины, которые будут фиксировать их использование, а собственникам — выставляться счета. Это правило также планируется применять только к такому жилью, которому доступно центральное отопление.

Информация «ЛК», BNS