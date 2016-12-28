Ужесточается ответственность для водителей

С 1 января 2017 г. за нарушение отдельных правил дорожного движения ужесточаются штрафы, за управление в нетрезвом виде – уголовная ответственность, сообщает Служба дорожной полиции Литвы.

За управление автомобилем без обязательной страховки водителям грозит штраф от 50 до 100 евро (сейчас 23-34 евро). За превышение разрешенной скорости более, чем на 30 км/ч, будут изымать права не только у начинающих водителей, но и у водителей, управляющих автомобилем, масса которого превышает 3,5 тонны и имеются в наличии 9 посадочных мест, а также у водителей мотоциклов. Водителей, превысивших скорость на 50 км/ч, также ждут сразу на месте лишение водительских прав и штраф размером 550 евро.

За использование мобильного телефона во время управления автомобилем будет назначен штраф от 60 до 90 евро ( сейчас он составляет от 28 до 86 евро).

Также ужесточается ответственность за обгон в запрещенном месте, выезд на противоположную полосу движения, участие в незаконно организованных соревнованиях автомобилей. За эти нарушения будет назначаться штраф от 170 до 230 евро, а также лишение прав на 3-6 месяцев.

Срок назначения наказания увеличивается от 1 до 2 лет, что помешает несознательным водителям затягивать приход в полицию и таким образом избегать ответственности.

Согласно изменениям, за управление машиной в нетрезвом виде будет применяться уголовное наказание, если в крови будет обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Также ужесточается ответственность за отказ проверить уровень алкоголя либо наркотических веществ в крови – штраф от 1000 до 2000 евро (ранее был 860) и лишение прав на 4 года.

Возвращение водительских прав будет осуществлять не полиция, а Regitra.

Все водители, желающие ознакомиться с изменениями, могут это сделать, найдя в Интернете в реестре электронных правовых актов редакцию Кодекса административных нарушений Литовской Республики.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, водители, Дорожная полиция, уголовная ответственность, штрафы