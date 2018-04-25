Ужесточена ответственность  водителей  за нарушения ППД

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Сейм принял поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных нарушениях, ужесточающие ответственность за вождение в нетрезвом виде, также за опасное и хулиганское вождение.

В поправках к Уголовному кодексу, которые вступят в силу с 1 апреля, предусмотрено, что водитель, у которого степень опьянения составляет 1,51 промилле и больше, а также тот, кто избегал проверки на трезвость, когда у него наблюдались признаки опьянения, привлекается к штрафу, аресту или лишению свободы сроком до 1 года; также может быть конфискован автомобиль. Также такой водитель лишается водительских прав на срок до 5 лет.

Водитель, совершивший ДТП, в котором пострадавшему был причинен большой материальный ущерб или ущерб здоровью, или ДТП, в котором погиб человек, считается нетрезвым и привлекается к уголовной ответственности, если у него установлена степень опьянения более 0,41 промилле, а также если он отказывается пройти проверку на трезвость.

Поправки к Кодексу об административных нарушениях предусматривают увеличение денежного штрафа за вождение в нетрезвом виде, если степень опьянения составляет от 0,41 до 1,5 промилле, в 2,5 раза – до 800-1100 евро, также лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет. Если такой водитель совершит ДТП, в котором люди не пострадают, ему будет грозить штраф 1200-1500 евро (срок лишения водительских прав не меняется – от 3 до 5 лет; также возможна конфискация автомобиля).

Кроме того, ужесточается ответственность за опасное и хулиганское вождение. Такие нарушения влекут за собой штраф в размере от 450 до 1500 евро и лишение водительских прав на максимальный срок – 5 лет.

По данным — Литовской Службы дорожной полиции, в 2018 году на дорогах страны были выявлены 9 949 нетрезвых водителей, у 4 945 из них степень опьянения превышала 1,5 промилле.

По вине нетрезвых водителей в 2018 году погиб 101 человек, 2 818 были ранены.

Уволили двоих прокуроров за вождение в нетрезвом виде

Прокурора Таурагского района Клайпедского округа Эдуардаса Булисоваса отстранили от должности за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Литвы.

Тест на наличие алкоголя в крови показал более 1,7 промилле, что является средней стадией опьянения. После того, как об инциденте стало известно, генеральный прокурор Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование.

За последние несколько лет работу в прокуратуре из-за аналогичного проступка потеряли шесть человек.

Последний такой случай произошел в декабре 2018 года. Тогда прокурор Генеральной прокуратуры врезался в светофор в Вильнюсе. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,79 промилле.

Ранее за вождение в нетрезвом виде задержали судью Панявежской судебной палаты. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала указ о ее увольнении и отметила, что такое поведение подрывает доверие общественности к правосудию.

Согласно статье 281 литовского Уголовного кодекса, за вождение в нетрезвом виде с концентрацией алкоголя в крови, превышающей 1,5 промилле, гражданин должен выплатить штраф или отправиться в тюрьму на срок до одного года.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ