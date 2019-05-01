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Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей. Европейские автомобилестроители должны будут значительно снизить выхлопы CO₂ новых автомобилей.

К 2030 году автомобилестроители должны будут снизить выбросы CO₂ в новых автомобилях на 37,5% по сравнению с разрешенным в 2021 г. уровнем. В понедельник, 15 апреля, представители 28 стран ЕС на встрече в Люксембурге окончательно согласовали ужесточение данных правил.

Для малотоннажных грузовых автомобилей предполагается снизить выбросы углекислого газа на 31%. В качестве промежуточной цели для обеих категорий транспортных средств намечено сокращение выхлопов диоксида углерода на не менее чем 15% до 2025 года. Согласованные цели являются более жесткими, чем показатели, первоначально предлагавшиеся правительством ФРГ, которое исходило из 30-процентного сокращения выбросов CO₂к 2035 году.

Согласно существующему на данный момент в ЕС плану, к 2021 году средний показатель вредных выхлопов новых автомобилей каждого европейского автомобилестроителя не должен превышать 95 г диоксида углерода на каждый километр. Эту цель можно достигнуть только за счет значительного увеличения доли электромобилей. Многие производители еще далеки от достижения этой цели. По последним данным, средний европейский показатель составляет 118,5 г CO₂ на один километр.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ