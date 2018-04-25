В 1-ом туре выборов избрано 19 мэров

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На первом туре муниципальных выборов в Литве избрано 19 мэров, большая часть из них — нынешние руководители городов и районов.

На предыдущих выборах в 2015 году уже на первом туре выборов было избрано столько же мэров — 19, 18 выдвинутых партиями кандидатов и один представитель общественного комитета.

На нынешних выборах в Каунасе одержал сокрушительную победу Висвалдас Матийошайтис, набравший почти 80% голосов. Он переизбран на выборах со своим общественным комитетом.

В Друскининкай переизбран нынешний глава курортного города Ричардас Малинаускас, который возглавлял на выборах собственный комитет. Р. Малинаускас получил 70% голосов.

Акмянский район по-прежнему будет возглавлять социал-демократ Виталиюс Митрофановас. Он переизбран с 60% голосов жителей самоуправления.

Мэром Бирштонского самоуправления переизбрана нынешний руководитель — представитель Социал-демократической партии Нийоле Диргинчене, которая получила 54,8% голосов.

В Биржайском районе вместо нынешнего мэра, кандидата Союза народников и республиканцев Литвы уже в первом туре пришел глава староства (административно-территориальной единицы) Биржай Витаутас Яряцкас.

Выдвинутый объединившими свои силы в этом самоуправлении Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и Литовским либеральным движением (ЛЛД) кандидат получил почти 52% голосов. В. Валькюнас остался с поддержкой 25% избирателей.

В Йонавском районе в результате выборов на пост городского головы возвращается социал-демократ Миндаугас Синкявичюс, за него проголосовало 57% избирателей.

На выборах мэра Йонишкского района уверенно победил представитель ЛЛД, парламентарий Виталиюс Гайлюс с 62% голосов. Сейчас этот пост также занимает либерал Гядиминас Чяпулис.

Социал-демократ Валериюс Макуннас на первом туре победил в возглавляемом им Каунасском районе с поддержкой 59,72% голосов.

В Неринге победу на выборах одержал нынешний руководитель курортного города, социал-демократ Дарюс Ясайтис, получивший около 55% голосов.

Мэр другого курортного города, Паланги — консерватор Шарунас Вайткус переизбран с 76% голосов.

Мэр самоуправления Пасвальского района, представитель Союза отечества — Христианских демократов Литвы Гинтаутас Гягужинскас победил на первом туре выборов, набрав 50,46% голосов.

В Ретавасе победил представитель ЛЛД, нынешний мэр самоуправления Антанас Чярняцкис с 62,53% голосов.

В Шакяйском районе с небольшим перевесом голосов победил нынешний глава — консерватор Эдгарас Пилипайтис, получивший 50,89% голосов.

В Шальчининкском районе в первом туре избран нынешний глава города, выдвинутый Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей и Русским альянсом Здилсав Палевич. За него проголосовало 75,06% избирателей.

В первом туре выборов с небольшим перевесом голосов вырвали победу также руководители города Шяуляй и Шяуляйского района.

Баллотировавшийся с общественным избирательным комитетом мэр города Шяуляй Артурас Висоцкас получил 52% голосов, представитель ЛСКЗ Антанас Бязарас — 50,8%.

Победа А. Бязараса выглядит особенно хрупкой — явка в Шяуляйском районе не достигала и 40%, так что для победы ему нужно было набрать не менее одной пятой голосов избирателей или 7291 голос, а получил 7358 голосов.

Нынешняя мэр Ширвинтского района, баллотирующаяся со своим общественным избиркомом Живиле Пинскувене получила 70,81% голосов.

Руководитель Швянчёнского района, представитель Литовского союза свободы (либералов) Римантас Клипчюс победил с 63,64% голосов.

За нынешнюю мэра Вильнюсского района, выдвинутую Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей и Русским альянсом Марию Рекст проголосовало 52,48% избирателей.

В Литве 60 самоуправлений. В других самоуправлениях будет проведен второй тур выборов мэров, он намечен на 17 марта.

BNS