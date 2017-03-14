В 2016 году на банковском рынке Литвы продолжалась консолидация

На банковском рынке Литвы, где заработанная в прошлом году прибыль до аудита увеличилась на 17% до 252,2 млн. евро, в 2016 году продолжалась консолидация, говорит глава Банка Литвы (БЛ,центробанк). По словам Витаса Василяускаса, прибыльность возросла благодаря увеличению доходов банка, а мешали ее росту единовременные факторы, например, убыточная продажа портфеля одного банка, неудачные торговые операции.

“Главным известием будет то, что в прошлом году активы банков продолжали расти и продолжалась консолидация. (…) В 2015 году мы видим, что банки в принципе покрывают убытки, которые они понесли во время кризиса. С 2015 года банки консолидированно вышли “в плюс”, и эта тенденция продолжалась и в 2016 году”, – сказал на пресс-конференции во вторник председатель правления БЛ Витас Василяускас.

По его словам, основные источники прибыли банков – повышение на одну десятую чистых годовых и примерно на 3% – доходов от комиссионных. Однако на показатели банков в прошлом году влияли и единовременные факторы.

“Наиболее серьезными из них были те, что один банк убыточно продал свой портфель, один банк не очень удачно провел торговую операцию, несколько банков с прибылью передали пакеты акций других финансовых предприятий. В общей сложности единовременные действия обусловили убыток примерно 17 млн. евро”, – сказал глава БЛ.

БЛ сообщил, что в прошлом году прибыльно действовали 10 банков и филиалов, убытки понесли 3 участника рынка. Активы банков в прошлом году увеличились на 10% до 25,8 млрд. евро.

BNS

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