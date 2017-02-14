Писательница Ванда Юкнайте в субботу в Университете им. Витаутаса Великого в Каунасе была названа Человеком толерантности 2016 года.
“Эта награда вручена ей за создание диалога, поощрение памяти и рассказ о том, что чужой боли не бывает, что трагедии XX века – холокост, ссылки – затронули всех граждан Литвы, невзирая на их национальность”, – сказал BNS представитель фонда им. Сугихары “Дипломаты за жизнь” Линас Вянцлаускас.
По его словам, писательница одной из первых сделала смелый шаг и публично заявила о том, что ее родственник принял участие в осуществлении холокоста.
Эта ежегодная награда вручается лицам, выступающим против ксенофобии и антисемитизма, преследования инакомыслящих и инаковерующих, против насилия и проявлений радикализма в литовской обществе.
Метки: Ванда Юкнайте, Литва, писательница
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Ну десять так десять кушай на здоровье.
У миня ник этот уже лет 10. А тебя второй рас вижу тут.
Сначала ник свой заимей потом будешь ненавидеть. А пока пользуешься чужим можешь только отсо…
Именно поэтому я ненавижу все и все. Получаю пособие и ненавижу людей которые работают. Сам не блещу умом и ненавижу умных. Талантов никаких у меня нет и я ненавижу талантливых. А еще я не еврей, не литовец, не американец и т.д. Поэтому я ненавижу и их. Но вот что интересно – сам я поляк, но ненавижу поляков. Но русских люблю хотя и не русский (видимо потому-что они так же нетолерантны как я). Так что все-таки в какой-то мере я толерантен. парадокс.
Толерантность это термин из медицины—-реакция организма на боль. Полная толерантность бывает только у труппа.