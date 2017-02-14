В 2016-ом Человеком толерантности стала писатель В. Юкнайте

Писательница Ванда Юкнайте в субботу в Университете им. Витаутаса Великого в Каунасе была названа Человеком толерантности 2016 года.

“Эта награда вручена ей за создание диалога, поощрение памяти и рассказ о том, что чужой боли не бывает, что трагедии XX века – холокост, ссылки – затронули всех граждан Литвы, невзирая на их национальность”, – сказал BNS представитель фонда им. Сугихары “Дипломаты за жизнь” Линас Вянцлаускас.

По его словам, писательница одной из первых сделала смелый шаг и публично заявила о том, что ее родственник принял участие в осуществлении холокоста.

Эта ежегодная награда вручается лицам, выступающим против ксенофобии и антисемитизма, преследования инакомыслящих и инаковерующих, против насилия и проявлений радикализма в литовской обществе.

BNS

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