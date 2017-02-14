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В 2016-ом Человеком толерантности стала писатель В. Юкнайте

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 13, 17:00   |   Комментариев: 6

Писательница Ванда Юкнайте в субботу в Университете им. Витаутаса Великого в Каунасе была названа Человеком толерантности 2016 года.

“Эта награда вручена ей за создание диалога, поощрение памяти и рассказ о том, что чужой боли не бывает, что трагедии XX  века – холокост, ссылки – затронули всех граждан Литвы, невзирая на их национальность”, – сказал BNS представитель фонда им. Сугихары “Дипломаты за жизнь” Линас Вянцлаускас.

По его словам, писательница одной из первых сделала смелый шаг и публично заявила о том, что ее родственник принял участие в осуществлении холокоста.

Эта ежегодная награда вручается лицам, выступающим против ксенофобии и антисемитизма, преследования инакомыслящих и инаковерующих, против насилия и проявлений радикализма в литовской обществе.

BNS

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Комментарии читателей (6)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 02 14 at 17:54

    208.53.157.224 отмечен как спам
    Отмечен как спам 1 раз, обнаружен Jun 04, 2016, последняя активность Aug 28, 2016 04:05:56.
    cleantalk.org/blacklists/208.53.157.224

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 02 14 at 17:50

    Ну десять так десять кушай на здоровье.

  3. (208.53.157.224) Аs пишет:
    2017 02 14 at 17:37

    У миня ник этот уже лет 10. А тебя второй рас вижу тут.

  4. (90.140.15.122) Прохожий пишет:
    2017 02 14 at 10:41

    Сначала ник свой заимей потом будешь ненавидеть. А пока пользуешься чужим можешь только отсо…

  5. (208.53.157.224) Аs пишет:
    2017 02 14 at 09:11

    Именно поэтому я ненавижу все и все. Получаю пособие и ненавижу людей которые работают. Сам не блещу умом и ненавижу умных. Талантов никаких у меня нет и я ненавижу талантливых. А еще я не еврей, не литовец, не американец и т.д. Поэтому я ненавижу и их. Но вот что интересно – сам я поляк, но ненавижу поляков. Но русских люблю хотя и не русский (видимо потому-что они так же нетолерантны как я). Так что все-таки в какой-то мере я толерантен. парадокс.

  6. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 02 13 at 17:45

    Толерантность это термин из медицины—-реакция организма на боль. Полная толерантность бывает только у труппа.






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