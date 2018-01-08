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В 2017 году истребители НАТО сопроводили больше российских самолетов, чем в позапрошлом году

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 08, 10:00   |   Комментариев: 0

Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования в 2017 году сопроводили больше российских военных самолетов, летевших рядом с границами Балтийских стран, однако меньше, чем в 2015-ом.

По данным министерства обороны Литвы, представленным BNS, в прошлом году натовские истребители сопроводили около 30 самолетов, летевших над Балтийским морем. В позапрошлом году истребители взлетали около 110 раз, в 2015-ом –  около 160, а в 2014-ом – около 140 раз.

Истребители различных стран НАТО дежурящие по четыре месяца в миссии базируются на базах ВВС Литвы в Зокняй и в Эстонии – в Эмари.

В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.

BNS

Метки: 

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