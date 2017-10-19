В 2018-2019 гг. на введение штатной зарплаты учителей в Литве будет выделено 93 млн. евро – МОН

На введение штатной оплаты труда учителей в Литве государство выделит в 2018-2019 годах дополнительно 93 млн. евро, сообщило Министерство образования и науки (МОН).

Ранее сообщалось, что система штатной зарплаты будет вводиться с 1 сентября 2018 года и в проекте бюджета следующего года на это предусмотрено 20 млн. евро.

О рассчитанной на два года сумме МОН сообщило в четверг, информируя, что с профсоюзами достигнуто соглашение о содержании коллективного договора.

Как уже сообщало агентство BNS, руководители профсоюзов работников системы просвещения и МОН в среду достигли компромисса о коллективном договоре. Помимо прочего, штатную оплату труда учителей договорено ввести в течение двух лет.

Председатель Профсоюза работников системы просвещения Литвы Аудрюс Юргялявичюс сказал BNS, что договорено и о других “более или менее декларативных” пунктах. Он сказал, что услышал от министра заверение в том, что преград для подписания договора больше не будет, потому что при его согласовании были приняты во внимание и замечания правительства.

Как сообщает МОН, проект коллективного договора будет внесен на ближайшем заседании правительства и подписание договора состоится незамедлительно.

“К 2020 году зарплаты учителей будут достигать тысячи евро”, – утверждает министерство.

BNS

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