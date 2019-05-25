В 2018 году еще 28 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках нового места проживания

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В прошлом году еще 28 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках нового места проживания в своей стране.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новый отчет «Норвежского совета по делам беженцев» и организации IDMC, которые следят за положением дел со внутренне перемещенными лицами в мире.

Документ, названный «Отчет о внутреннем перемещении в результате боевых действий и конфликтов», предоставляет развернутую картину сложившейся ситуации. Согласно документу, в прошлом году около 11 миллионов человек были вынуждены бежать из собственных стран, чтобы спасти свои жизни. Это, в частности, жители Эфиопии, Демократической Республики Конго и Сирии. Две трети, или 7,5 млн всех новых внутренне перемещенных лиц в прошлом году приходится на страны африканского континента, где уже имеется очень большое число внутренне перемещенных лиц, в том числе Сомали, Нигерию, Центрально-Африканскую Республику и Южный Судан.

Тем не менее, еще больше людей были вынуждены бежать из-за проблем, связанных с погодой и стихийными бедствиями. Более 16 миллионов человек остались без крова и были вынуждены покинуть свои дома из-за природных явлений, в частности, циклонов, тайфунов и ураганов. Засухи и лесные пожары также являются причиной, вынуждающей людей покидать свои дома. Однако наиболее распространенным стихийным бедствием являются наводнения. И здесь больше всего пострадали азиатские и тихоокеантские страны.

Порой непогода также приносит беды людям, уже пострадавшим в результате войны. В докладе описывается, как сирийские беженцы, живущие в лагерях, вынуждены снова менять место жительства, потому что палатки и укрытия, которые им были предоставлены, не соответствуют стандартам и не защищают их от наводнений.

Большинство людей, которые вынуждены покинуть свои дома, перебираются в города, чтобы получить еду и жилье, но сама урбанизация также увеличивает число внутренне перемещенных лиц. Несмотря на в целом усложняющуюся ситуацию, представители неправительственных организаций заявляют и о положительных примерах того, как было организовано жилье для вынужденных переселенцев в Украине и Ираке.