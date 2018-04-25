В 2018 году в мире построили 18 супервысоких небоскребов

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Международный Совет по высотным зданиям и городской среде подвел итоги 2018 года. Как следует из отчета организации, всего в мире в уходящем году было построено 143 здания выше 200 метров, всего на четыре меньше, чем за ставший рекордным 2017 год. При этом по числу «супервысотных зданий» (выше 300 метров) рекорд установил именно 2018 год – в мире построили 18 таких небоскребов.

Основная доля новых высотных зданий пришлась на Китай, где построили 88 новых небоскребов, – страна четвертый год подряд удерживает лидерство по самым высоким новостройкам. В частности, самым высоким построенным в нынешнем году зданием стала 528-метровая башня Citic в Пекине. На втором месте в свежем рейтинге находятся США (13 новых небоскребов), а на третьем – ОАЭ с 10 высотками.

Два высотных здания было построено в 2018 году в Южной Америке: BD Bacata (260 м) в колумбийской Боготе и Alvear в аргентинском Буэнос-Айресе (235 м). В Европе же появился лишь один небоскреб: Nurol Life в Стамбуле (220 м). В 2017 году в Европе построили четыре небоскреба, и все они также появились в Турции.

Если же говорить о городах, то в этом рейтинге третий год подряд лидирует китайский Шэньчжэнь, где в этом году было построено 14 высотных зданий. Второе и третье места также достались китайским городам: в Пекине и Шэньяне (бывший Мукден) возвели по 8 небоскребов.

В общей сложности в мире теперь насчитывается 1478 зданий выше 200 метров. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. Средняя высота небоскребов, появившихся в 2018 году, составила 247 метров, а совокупная 35 246 метров.

Общее число супервысотных зданий в мире теперь составляет 144, на 90% больше, чем пять лет назад. «Учитывая темпы урбанизации в мире, в среднем каждую неделю приходится строить эквивалент нового города для 1 млн человек», – отметил глава Совета Энтони Вуд.

NEWSru.com