В 2019 году в профшколы планируется принять 20,2 тыс. первокурсников

По предложению Министерства образования, науки и спорта Правительство утвердило предварительное количество человек, которых планируется принять в профессиональные учебные заведения — почти 20,2 тыс. первокурсников.

«Прием в профессиональные школы мы ориентируем на инженерную промышленность м другие необходимые для рынка труда специальности –то, что нужно современной Литве. Также очень важно увеличивать привлекательность профессионального обучения и сотрудничество с промышленностью, укреплять профессиональное ориентирование», — сказал министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

В 2019 году в профессиональные учебные заведения планируется принять 20 190 учеников. Больше всего планируется принять на обрабатывающее производство – 4848, на розничную и оптовую торговлю, ремонт транспортных средств и мотоциклов – 3533, на транспорт и хранение – 2693, на строительство – 2024.

Предварительное число принимаемых учеников в 2019 году установлено согласно прогнозу спроса на выпускников профшкол на 2018-2020 гг., предложениям работодателей, социальных партнеров.

l24.lt