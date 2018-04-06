В 2021–2027 годах на закрытие ИАЭС потребуется 780 млн евро – вице-министр

В 2021–2027 годах на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) потребуется около 780 млн евро, заявила литовский вице-министр энергетики. Однако, по словам Лины Сабайтене, пока не ясно, сколько денег сможет выделить Евросоюз из будущей финансовой перспективы.

“В ближайшей перспективе мы просим 780 млн евро. Это исходная точка, с которой мы начинаем переговоры. Нам, прежде всего, важно, получить позитивный подход, чтобы Европа солидаризировалась. Суммы, возможно, придут в последнее время, сейчас цель заложить основы в веру в то, что мы вместе с Евросоюзом сможем закрыть эту станцию”, – сказала BNS Л. Сабайтене.

В четверг она вместе с делегацией Европарламента побывала на ИАЭС.

По словам вице-министра, подсчитано, что для закрытия станции еще потребуется около 1,3 млрд евро. Л. Сабайтене отмечает, что первичное предложение Еврокомиссии в финансовой перспективе 2021–2027 годов по ассигнованиям закрытия станции должно быть представлено в начале мая.

На закрытие ИАЭС из бюджета ЕС на период 2014-2020 годов уже выделено 450,8 млн евро, на период 2007-2013 годы – 837,4 млн евро.

ИАЭС окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию продлятся до 2038 года.

Кроме донорских средств ЕС, закрытие станции финансируется и из нацбюджета – его взносы составляют 14% проектной стоимости. В прошлом году Литва приняла решение о том, что сохранит такой уровень до 2038 года.

BNS

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