В. Адамкус удостоен награды американского Фонда памяти жертв коммунизма

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Представители американского Фонда памяти жертв коммунизма на этой неделе вручат награду экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу.

Названной в честь президентов США Медалью свободы Трумэна-Рейгана также буду награждены европарламентарий из Латвии Сандра Калниете и представитель Эстонии в Европарламенте (ЕП), создатель Партии Национальной Независимости Эстонии Тунне Келам, сообщил фонд.

Эта созданная Конгрессом США организация в следующем году вручит такие награды институциям и людям, которые взяли на себя обязанности перед свободой и демократией, а также тем, кто боролся с коммунизмом, другими формами тирании.

«Коммунизм был преодолен и воцарилась демократия. Сегодня мы не говорим о коммунизме как о существующей альтернативе, — приводятся в сообщении фонда слова В. Адамкуса. — В этом контексте я должен выразить сердечную благодарность в связи с работой, которую проводит Фонд памяти жертв коммунизма».

Этот фонд создан в 1993.

В советское время В. Адамкус провел в США. Там он занимал руководящие должности в Федеральном агентстве по охране окружающей среды США и активно участвовал в деятельности литовских эмигрантов, возглавлял общественную организацию Santara-Sviesa («Согласие — Свет»).

Он был президентом Литвы в 1998 – 2003 и 2004 – 2009 годах.

BNS