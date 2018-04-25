В аэропортах Каунаса и Паланги количество рейсов выросло почти на четверть

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Почти на четверть увеличилось количество рейсов из аэропортов Каунаса и Паланги, сообщает пресс-служба авиадиспетчерской компании Oro navigacija.

В феврале в Вильнюсском аэропорту было обслужено более трех тысяч рейсов, что на 1,17 процента больше по сравнению с аналогичным периодом год назад. В Каунасе было 719 рейсов, в Паланге — 269, что больше на 23,3 процента и на 23,5 процента соответственно.

Аэропорт Шауляя, напротив, выполнил на 14 процентов рейсов меньше.

Всего в воздушном пространстве Литвы было обслужено 16,7 тысячи рейсов. За год их количество практически не изменилось. При этом транзитных рейсов в феврале стало немного меньше — 12,4 тысячи.

Как отметил генеральный директор Oro navigacija Миндаугас Густис, ограничения, веденные в воздушном пространстве Германии, в частности отсутствие диспетчеров, во многом оказали влияние на сокращение транзитных перелетов. Авиакомпании были вынуждены менять маршруты полетов.